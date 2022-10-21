تطورات الحرب في #أوكرانيا.. سلسلة #انفجارات تهز مدينتي خاركيف وزابوريجيا

في تطورات جديدة للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا ، هزت سلسلة من الانفجارات مدينتي خاركيف وزابوريجيا اليوم الجمعة.

وتزامن الانفجارات بعد أن كثفت القوات الروسية ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية مستهدفة منشآت للطاقة الكهربائية.

وأصابت الصواريخ منشأة صناعية في مدينة خاركيف ، اليوم الجمعة.

من ناحية أخرى، قال كيريل ستريموسوف نائب الحاكم الإقليمي الذي عينته موسكو، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص قتلوا عندما سقطت قذيفة صاروخية أوكرانية على معبر للعبارات في مدينة خيرسون الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وذكرت السلطات في المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها الشهر الماضي، هذا الأسبوع أنها تخطط لإجلاء ما بين 50 و60 ألف شخص خلال الأيام الستة المقبلة وسط تصاعد الضغوط من هجوم مضاد أوكراني.