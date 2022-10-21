رئيس وزراء باكستان السابق يدعو مؤيديه لإنهاء الاحتجاجات

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، مؤيديه إلى إنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد وذلك صدور قرار استبعاده من أي منصب عام لمدة خمس سنوات.

وطالب عمران خان مؤيديه بالعودة إلى المنازل وإنهاء الاحتجاجات، لكنه في الوقت نفسه توعد بتنظيم مسيرة طويلة للمطالبة بتنظيم انتخابات مبكرة.

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق أعضاء حزبه إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة مسار العمل المستقبلي.

وتظاهر الآلاف من مؤيدي عمران خان، اليوم الجمعة في البلاد احتجاجاً على قرار لجنة الانتخابات استبعاده من أي منصب عام لمدة 5 سنوات، بسبب إخفاء عمران خان تفاصيل الهدايا التي تلقاها عندما كان رئيساً للوزراء.

وجاء ذلك بعد أيام من فوز حزب رئيس وزراء باكستان السابق بـ 6 مقاعد في الجمعية الوطنية السبع التي ترشح لها في جميع أنحاء البلاد، في انتخابات تكميلية خلال الأسبوع الماضي.