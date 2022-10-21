واشنطن بوست: #ترامب احتفظ بوثائق سرية عن برنامج #إيران الصاروخي في منزله

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الستار عن بعض الوثائق السرية التي احتفظ بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منزله، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عثر في مقر إقامته على وثائق تتعلق بإيران والصين.

وقالت الصحيفة إن ترامب احتفظ بوثائق سرية عن برنامج إيران الصاروخي في منزله بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن بعض المواد السرية تضمنت معلومات استخباراتية شديدة الحساسية عن إيران ووثيقة سرية واحدة على الأقل تتعلق ببرنامج الصواريخ لطهران

وأضافت الصحيفة في تقرير اليوم أن الوثائق التي احتفظ بها الرئيس الأمريكي السابق تضمنت تفاصيل عن عمل استخباراتي يستهدف الصين.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد داهم في أغسطس الماضي محل إقامة الرئيس السابق ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، وصادر صناديق من الوثائق السرية.