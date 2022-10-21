الخارجية تطلق مبادرة معرض اليوم التوعوي لكفاءة الإنفاق

أطلقت وزارة الخارجية معرض "اليوم التوعوي لكفاءة الإنفاق" لمنسوبي الوزارة الذي يتناول المفاهيم الأساسية لكفاءة الإنفاق ويستعرض وضع الوزارة الحالي ببرنامج ركائز الاستدامة المالية ومبادرات الوزارة الموثقة والتي تحت إجراءات التوثيق في منصة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وجزء من مبادراتها المستقبلية الجاري العمل عليها.

ويستعرض المعرض مفاهيم تساعد بتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق، والموظفين والموظفات المساهمين برفع كفاءة الإنفاق بالوزارة.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري خلال كلمته، إن وزارة الخارجية تتبنى ثقافة كفاءة الإنفاق وذلك بدعم من وزير الخارجية، وتوجيهه بتشكيل لجنة لكفاءة الإنفاق لمناقشة الجوانب والأمور المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق، منوهاً بالجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق من موظفي وموظفات الوزارة التي تُوجت بتحقيق تقدم بنسبة 56% مقارنة بالدورة السابقة من برنامج ركائز الاستدامة المالية.