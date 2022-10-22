بعد تطهيرها من ألغام #الحوثي.. #مسام: عودة الحياة لـ250 مزرعة في #اليمن

أعلن مشروع «مسام» عن تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وعودة المزارعين لنحو 250 مزرعة في منطقه الرمة بالمخا، بعد تطهيرها من الألغام التي زرعها الحوثي.

وتعد مديرية المخا من أكثر المديريات بالساحل الغربي التي تأثرت بألغام الحوثي.

وأوضح قائد الفريق 27 لنزع الألغام، حسان الجهوري، إن منطقة الرمة التي تم تطهيرها تمتد على مساحة 20 كم تقريبًا.

وأشار إلى أن المزارع كانت مهجورة من قبل المزارعين وتحولت أرضها إلى صحراء، بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيا.

وأضاف ان 6 فرق لنزع الألغام تابعة لمشروع «مسام» قامت بتطهير تلك المزارع من الألغام، والتي كانت مزروعة في آبار المياه والأراضي الزراعية.