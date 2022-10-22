ترحيل 5670 عاملا.. أبرز إنجازات غرفة معالجة وضع أحياء وسط #الرياض

نشرت أمانة منطقة الرياض، اليوم، إحصائية لجهود غرفة العمليات المشتركة لمعالجة وضع أحياء وسط الرياض منذ تأسيسها.

وعبر حسابها على موقع "تويتر" تضمنت الإحصائية ترحيل 5670 عاملا من وسط الرياض، وإغلاق 2293 منشأة تجارية مخالفة بمشاركة 14جهة حكومية وخدمية.

في أكتوبر٢٠٢١ وجّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة، بمشاركة 11 جهة حكومية؛ لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة، ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز؛ بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.

ويشارك في غرفة العمليات والحملة الميدانية المكثفة التي تحظى بتوجيهات عليا داعمة، كل من إمارة منطقة الرياض، والأمانة وشرطة ومرور الرياض، والمديرية العامة للجوازات، والدفاع المدني، ووزارتي التجارة والموارد البشرية، وهيئة الاتصالات، بالإضافة إلى شركتي السعودية للكهرباء والمياه الوطنية.