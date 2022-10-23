أكبر بنك استثمار أميركي يعتزم مضاعفة أعماله في #المملكة #عاجل

يعتزم أكبر بنك استثمار أميركي جي بي مورجان" يضاعف فريقه في ‎المملكة وسط طفرة مستمرة في صفقات الدمج والاستحواذ والطروحات العامة

أسواق رأس المال

وقرر البنك الأميركي العملاق، زيادة عدد فريقه بنحو 20 شخص لعملياته في السعودية بحلول نهاية 2022 ، يتطلع للاستفادة من واحدة من النقاط المضيئة القليلة في العالم لأسواق رأس المال.

البنك الأميركي سيضاعف حجم عملياته في المملكة

وقال كبير مسؤولي جي بي مورغان، بدر العمودي، في مقابلة، إن البنك الأميركي سيضاعف حجم عملياته السعودية بنهاية العام، مقارنة بعام 2016. وقال إن البنك سيرفع عدد فريقه من المصرفيين الاستثماريين، وأمناء الحفظ المحلي، وخدمة العملاء، وموظفي المكتب الخلفي.

مجموعة قوية جداً من الصفقات

وأضاف العمودي: "هناك مجموعة قوية جداً من الصفقات تتنوع بين عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية، ولا يزال هناك الكثير من الاهتمام من الشركات المحلية لإدراجها ومن المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الانفتاح على السوق السعودية"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ".

"مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"

ومن المقرر أن يصل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون إلى الرياض في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الاستثمار الرئيسي "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في المملكة العربية السعودية.

خطة الإصلاح الاقتصادي

وسع المصرفيون الأميركيون وجودهم بشكل كبير في السعودية منذ أن أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خطة الإصلاح الاقتصادي، من خلال الانفتاح على المستثمرين الأجانب، وبيع حصص في بعض الأصول المملوكة للدولة، والسعي لبناء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وقد ساعد ذلك في جعل السعودية نقطة ساخنة للاكتتابات العامة الأولية حتى مع جفاف الصفقات في أجزاء أخرى من العالم.

المنافسة

وقال العمودي: "لقد زادت المنافسة بالتأكيد، لكننا كنا هنا على المدى الطويل وسنواصل الاستثمار لخدمة عملائنا وتقديم منتجات وعروض جديدة إلى المملكة العربية السعودية".