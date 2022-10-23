اليمن.. شرطة #تعز تضبط خليتين حوثيتين تزرع عبوات ناسفة

أعلنت شرطة محافظة تعز، ضبط خليتين إرهابيتين مرتبطتين مباشرة بمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتعمل لصالحها.

وقال مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي في مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الأمنية قبضت على خليتين إرهابيتين مكونتين من ستة أفراد، عقب تورطها في تنفيذ جريمتي زرع وتفجير العبوات الناسفة وسط المدينة.

وأضاف العميد الأكحلي، أن الخليتين متسببتان بشكل مباشر في الحادث الأخير المتمثل بتفجير طقم عسكري في حي سوق القبة والذي أودى بحياة قاض وطفلة واثنين آخرين من المواطنين، إضافة إلى حادث تفجير سيارة أخرى في وقت سابق بالقرب من سوق المركزي بشارع جمال والتي أصيب على إثرها ثلاثة مواطنين.

وأشار إلى أنه تم ضبط الجناة بعد عمليات رصد دقيقة للجناة وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب وإدارة البحث الجنائي.