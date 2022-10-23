نيوكاسل يونايتد يهزم توتنهام بهدفين لهدف في الدوري الانجليزي

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي توتنهام هوتسبير أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.

والتقى نادي توتنهام هوتسبير أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة نادي نيوكاسل يونايتد، اللاعب كاليوم ويلسون في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ثم أضاف ميجيل ألميرون هدف نيوكاسل الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من شون لونجستاف.

وفي الشوط الثاني، تمكن هاري كين من تسجيل هدف توتنهام الأول في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من كليمو لينجليه.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 21، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل توتنهام في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.