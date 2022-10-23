الموارد_البشرية تكشف كيف وضعت تحديث ضوابط العمل حدا للقضايا الكيدية

كشف فيصل الضفيان، وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للشؤون العمالية، عن أهمية قرار تحديث ضوابط العمل.

وخلال لقاء عبر قناة "العربية" قال الصيفان إن القرار أعطى مرونة في انتقال العمالة بين المنشآت مما ساهم في الحد من القضايا الكيدية.

وتابع: “قمنا بأتمتة خدمة ”إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب الانقطاع عن العمل"، وكان المتبع قبل ذلك قيام صاحب العمل بتسجيل بلاغ تغيب للعامل فتتحول حالته إلى متغيب، فلا يمكن للعامل بذلك الانتقال لصاحب عمل آخر أو الخروج النهائي.

وأشار إلى أنه كان يجب على العامل التقدم بطلب إثبات الكيدية، موضحًا أن صاحب العمل الذي لديه عامل منقطع عن العمل يمكنه حاليًا من خلال خدمة انقطاع العامل رفع الانقطاع وبالتالي يتم فك ارتباط العامل بصاحب المنشأة ليكون غير مسؤول عن أي مرتبات.

وأكد أنه يتم منح العامل 60 يومًا للانتقال إلى صاحب عمل آخر أو طلب الخروج النهائي.

وأوضح الضيفان أنه بالنسبة للعمال الذين توجد بشأنهم بلاغات تغيب فإنه وكذلك كل من كان يتاح له من قبل الرفع بما يسمى "دراسة طلبات إثبات الكيدية" وإذا ثبتت كيدية البلاغ يرفع عن العامل ويمكن من الانتقال وطلب الخروج النهائي.

وأشار إلى أن أي عامل بالقطاع الخاص لديه بلاغ تغيب يستطيع صاحب العمل الجديد طلب ذلك العامل عبر منصة قوى وبعد موافقة العامل تستكمل الإجراءات وخلال 15 يومًا ينتقل لصاحب العمل الجديد.