المملكة تتصدر موردي #النفط إلى #الصين بـ 1.83 مليون برميل يوميا

تصدرت المملكة قائمة موردي النفط إلى الصين في سبتمبر، بنحو 1.83 مليون برميل يوميا

وجاء ذلك رغم تراجع واردات المملكة إلى 53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.99 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي.

وسجلت واردات الصين من النفط الروسية ارتفاعا بنحو 22 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي، لكنها ظلت أقل قليلا من الواردات المملكة، فيما اشترت المصافي المستقلة وقودا روسيا بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك اليوم الاثنين، تصدر السعودية المرتبة الأولى في الشهور التسعة الأولى، بإجمالي إمدادات 65.84 مليون طن، بانخفاض 1 في المائة على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو 9 في المائة إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية.

كما استوردت الصين 795 ألف طن من النفط الخام الأمريكي في سبتمبر، ولم تستورد منه أي كمية في أغسطس، ولم يتم تسجيل أي واردات من فنزويلا أو إيران.