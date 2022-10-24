تعزيز #التعاون_الأمني_الخليجي في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية

ناقش اجتماع وكلاء وزارات الداخلية، للتحضير للاجتماع الـ (39) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، خلال الفترة 24 – 26 أكتوبر 2022م، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك في دول المجلس.

واطلع الاجتماع على الاستعدادات الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 4)، والربط الأمني التقني المشترك.

وألقى رئيس الاجتماع كلمة ترحيبية عبر من خلالها عن تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لأصحاب المعالي ووكلاء وزارات الداخلية بالتوفيق والنجاح لهذا الاجتماع.

‏‎جاء الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية - رئيس الدورة الحالية- الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، بحضور أصحاب المعالي ووكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء هزاع بن مبارك الهاجري.