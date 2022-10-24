استشاري باطنية وأمراض معدية يوضح طريقة الوقاية من متحور XBB #عاجل

قال الدكتور علي آل سويدان، استشاري باطنية وأمراض معدية، إنه لا مانع من أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية مع باقي الجرعات التحصينية من "كورونا".

وفي لقاء ببرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، قال إن الناقل الأكبر لفيروس كورونا يكون عن طريق "اليد"، مشيرًا إلى أن استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة وتعقيم اليدين ضروري جدا.

وأكد أن هناك بعض القلق من المتحورات الجديدة لكورونا كونها قد تكون أكثر انتشارا أو ضراوة، مضيفا: "علينا التمسك بالاحترازات".

وقال: "متحور XBB جديد نشأ من سلالة فيروس "كورونا" ولا نعلم عنه الكثير حتى الآن".

متحور XBB في السعودية

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، رصد المتحور الفرعي "XBB" من متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وأشارت الهيئة إلى "استمرارها في رصد متحورات الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، موضحة أن "المتحورات الفرعية لـ"أوميكرون BA5 وBA2" هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وأنه تم رصد متحور "XBB" في عدد محدود من العينات الإيجابية".