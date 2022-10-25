الشركة المصنعة لـ”#شامبو_دوف” تُعلن سحب المنتج من الأسواق لاحتوائه على مادة تُصيب بـ”#السرطان”

استجابة للتنبيه الذي أصدرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن وجود بعض المستحضرات التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، أعلنت شركة المستحضرات العالمية " يونيليفر بي إل سي "البريطانية، سحب عدة علامات تجارية شهيرة للصابون الجاف إيروسول.

وأوضحت الشركة البريطانية أن هذه المستحضرات، تشمل شامبو دوف، بعد اكتشاف أنها ملوثة بمادة البنزين الكيميائي المسبب للسرطان.

وأأكدت الشركة أن عملية السحب تشمل أيضا علامات تجارية مثل نيكسوس وسوف وتريزيميه وتيجي، المصنعة لشامبو روكاهوليك وبيد هيد دراي الجاف.

وسحبت يونيليفر المنتجات المصنوعة قبل شهر أكتوبر 2021 وتثير هذه الخطوة الشكوك مجددا حول سلامة الإيروسول المستخدم في منتجات العناية الشخصية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الشامبو الجاف بالرش في عبوات رذاذ جاف على أنه مشكلة، حيث اختبرت شركة بروكتر وجامبل (بي أند جي) مجموعتها الكاملة من منتجات الإيروسولن ثم سحبت الشركة شامبو بانتين وهيربال إيسنسس الجاف في شهر ديسمبر، وذلك لتلوثهما بمادة البنزين.