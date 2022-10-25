أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنِ في الرؤية.. تنبيه من “#الارصاد” لسكان 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وتدن في الرؤية على 3 مناطق.

جازان

وفي التفاصيل ، أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن التوقع بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

المدينة المنورة

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع ومركز الفقرة واليتمة ، وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.