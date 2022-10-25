الرميان نعيش وسط أعلى معدلات للتضخم في 40 عاما #عاجل ‎#صندوق_الاستثمارات_العامة ‎#مبادرة_مستقبل_الاستثمار ‎#FII6

قال ‏محافظ ‎صندوق الاستثمارات العامة ‎ياسر الرميان، إننا نعيش وسط أعلى معدلات للتضخم في 40 عاما

وأضاف خلال أعمال ‎مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم في ‎الرياض: لدينا قادة وخبراء ماليون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ونسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم

وأكد ‏الرميان: نحن كمستثمرين ورواد أعمال نحتاج إلى شركاء لتطوير الأعمال، ومبادرة الاستثمار بمثابة المحرك للتعاون العالمي.

وأضاف: نسعى أن نكون استباقيين في معالجة تحديات العالم، ولدينا قادة وخبراء ماليون لمواجهة تداعيات جائحة ‎كورونا.

وقال الرميان : نحن في السعودية نوجد شراكات بين شركات تعمل في تناغم كامل وتحقق الاستدامة.

وانطلقت النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، اليوم (الثلاثاء)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض والذي تقام أعماله على مدار 3 أيام، وذلك بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

وأضاف أن أسعار ‎الفائدة تعود لمستوياتها ما قبل الأزمة المالية العالمية.