إغلاق مستودعين للغش في #منتجات_الإنارة.. وضبط مليوني منتج مخالف

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعين للغش في منتجات الإنارة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الرياض وجدة بعد عمليات رصد وتحري للموقعين المخالفين، حيث جرى ضبط أكثر من مليوني منتج إنارة غير مطابق للمواصفات ويحمل بطاقة مزورة لكفاءة الطاقة.

تعود تفاصيل القضية إلى ضبط الوزارة خلال مداهمة وتفتيش المستودع الواقع بمدينة الرياض عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل تنتج مواد الإنارة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وتزور بطاقات كفاءة الطاقة لإيهام وتضليل المستهلك بجودة المنتج.

واتضح أثناء تفتيش ومعاينة المقر بدء تجهيز مستودع آخر بمحافظة جدة لذات الغرض، وبناء عليه تمت مداهمة وتفتيش الموقعين بالتعاون مع الجهات الأمنية، وضبط وحجز الكميات واستدعاء ملاك المنشأة وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاستكمال تطبيق الاجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت وزارة "التجارة" عدم التهاون في ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.