وزير_الطاقة: وارداتنا النفطية لأوروبا تضاعفت.. ومن المهم التحوط ضد الأسوأ

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن المملكة هي أكثر مورد للنفط يمكن الاعتماد عليه، وإن المملكة ستورد النفط إلى كل من يحتاج ذلك.

وأضاف سموه: نتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوص الأزمة الحالية، ووارداتنا النفطية تضاعفت إلى أوروبا في سبتمبر إلى 950 ألف ب/ي.

وأشار إلى أن الجميع يتحدث عن ركود قوي، وأنه من المهم التحوط ضد الأسوأ، متابعًا: "من واجبي التحذير من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية".

وأكمل سموه: صادراتنا النفطية تضاعفت إلى أوروبا في سبتمبر إلى 950 ألف ب/ي، وعلينا دائما الاستعداد للأسوأ بشكل مسبق.

وبين أن نفاد الطاقة الاستيعابية الفائضة يحمل تداعيات خطيرة، مؤكدًا الحماس لانعقاد مؤتمر المناخ كونه في مصر، وأن هناك الكثير لاستعراضه حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مختتمًا: سيكون لدينا العديد من الإنجازات على صعيد الطاقة خلال مؤتمرات مصر.