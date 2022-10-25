تعليم_الرياض: بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس الرياض الأحد المقبل #عاجل

كشفت إدارة تعليم الرياض، عن بداية تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الرياض يوم الأحد المقبل 5/4/1444 هـ الموافق 30 /10 /2022، وينتهي في 30 /8 /1444 هـ الموافق 22/ 3/ 2023.

جاء ذلك في تعميم إلى جميع الإدارات ومكاتب التعليم بشأن تطبيق الدوام الشتوي.

ويكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 06:45 صباحاً، والحصة الأولى الساعة 07.00 السابعة صباحاً، ويستمر التوقيت الشتوي أربعة أشهر و25 يوماً.

فيما يبدأ الدوام خلال شهر رمضان المبارك يوم 1444/09/01هـ الموافق 2023/03/23م، وينتهي يوم 22 من الشهر ذاته الموافق 13 إبريل 2023، وفيه يلغى الاصطفاف الصباحي وتبدأ الحصة الأولى مباشرة في تمام التاسعة صباحاً.