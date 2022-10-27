ملتقى حاتم الطائي الدولي يفتتح جلساته ” التطور التاريخي لصناعة القهوة”

الوئام- أسامه الطريفي:

افتتح ملتقى حاتم الطائي الدولي اليوم أولى جلساته العلمية ابعنوان " التطور التاريخي لصناعة القهوة"، وقد تحدث خلال الجلسة الدكتور فهد بن سالم المغلوث عن القهوة السعودية من خلال دراسة في التحولات المعجمية والدلالية والأعراف السيميائية.

فيما تحدث الدكتور شريف قوعيش من الجزائر عن القهوة في شبه الجزيرة العربية من خلال دراسة في النشأة والتطور.

وتناولت الدكتورة مريم بنت خلف العتيبي موضوع القهوة السعودية في كتابات الرحالة رؤية الآخر ، فيما تحدث الدكتور سعد بن سعيد الرفاعي عن القهوة السعودية في مشاهدات الرحالة الغربيين -حائل مثالاً.

وانطلقت الجلسة الثانية بعنوان “القهوة السعودية الحاضر وآفاق المستقبل” حيث تحدث الدكتور حمود بن محمد الحسيني فيها عن القهوة السعودية الأسواق والموانئ ، فيما تحدث الدكتور حسين بن هادي المالكي عن زراعة البن الخولاني في منطقة جازان.

واختتمت الجلسة الثانية بمداخلة الدكتور فهد بن حامد الزماي عن حاضر القهوة السعودية ومستقبلها "منطقة سلمى في حائل أنموذجا" ، فيما جرى نقاش ثري عقب الجلستين تناول عدد من النقاط المهمة التي أثرت هذه الجلسات.