3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الخميس ، أن 3 مدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة.

وأضاف المركز عبر تويتر ، أن مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 36 درجة مئوية.

وتوقع المركز ، أن تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف،الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.