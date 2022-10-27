مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 6.9 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 89.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11709.50 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 187 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 318 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية، ورعاية، والراجحي ريت، وساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، ودار الأركان، والأهلي، ورتال، وشاكر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.69% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان ، والأهلي، و أرامكو السعودية، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية ، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 134.84 نقطة ليقفل عند مستوى 19849.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 324 ألف سهم تقاسمتها 1444 صفقة.