تشافى للاعبى برشلونة: خسرنا معركة وليس حرب

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس اجتماع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، مع اللاعبين بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 0-3 أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ووداع المسابقة الأوروبية من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

كان برشلونة قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وللموسم الثاني على التوالي، وتحول للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

ذكرت صحيفة "آس"الإسبانية، حديث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مع لاعبيه، بعد وداع دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

قال تشافي للاعبيه: " "خسرنا معركة وليس حرب.. لا يزال الموسم طويل وهنالك عدة مباريات علينا لعبها وبطولات علينا الفوز بها".

وأضاف: " اليوم كنا اسوأ من المنافس .. الجمهور لا يستحق هذا الوداع الحزين من دوري ابطال أوروبا".