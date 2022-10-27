أخصائية نفسية: “نسب #الطلاق مؤسفة ومؤلمة صار الموضوع كأنك رايح تشتري خبز!”

كشفت الأخصائية النفسية نوف القنيبط، عن نسب الطلاق في المملكة "مؤسفة ومؤلمة"، قائلة: "صار الموضوع كأنك رايح تشتري خبز!".

ووجهت خلال لقاء ببرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا الخليجية"، نصائح للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، موضحة أن فقدان الأمان من أسباب عزوف بعض الشباب/الشابات عن الزواج.

وتابعت: "أولويات الشباب اختلفت الآن.. صارت السيارة أهم من البيت"، مشيرة إلى أن المقارنات من أهم أسباب فشل العلاقة الزوجية، "القناعة صارت شبه مفقودة من حياتنا"، على حد قولها

وأكدت أنه لا يوجد طرف ملتزم وآخر غير ملتزم في العلاقة الزوجية، موضحة أن الزوجين يتحملان مسؤولية فشل العلاقة بنفس الدرجة.