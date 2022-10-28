صديق #خالد_سامي يتحدث عن “الراحل الخطير”

روى المخرج عامر الحمود، عن بعض الكواليس الخاصة بالفنان الراحل خالد سامي التي كانت تجرى خلف الكاميرا.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “يا هلا”: “خالد من أخف دم موجود في الساحة الفنية لديه حضور وخفة دم في مجريات الحوار خاصة في الكواليس كان يتفوق بخفة الدم والحضور على القصبي والسدحان”.

وأضاف عامر الحمود، أن محمد العلي وخالد سامي لن يتكررا في سرعة ابتكار النكات والتلقائية أمام الكاميرا، متابعا: "الفنان الراحل خالد سامي كان كوميديان خطير، وتعاوني معه في مسلسل "أبو رويشد" من أهم المحطات في مسيرتي".

وأشار الحمود إلى أن الفنان الراحل خالد سامي كان صاحب شخصية بسيطة وصادقة، ويمتلك تجربة لا يمتلكها أي فنان سعودي آخر".