برايتون يهزم تشيلسي برباعية في الدوري الانجليزي

ألحق برايتون الخسارة الأولى بمدربه السابق جراهام بوتر، مع فريقه الجديد تشيلسي، بعدما تفوق عليه برباعية لهدف في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بملعب بالمر.

بدأ برايتون المباراة بقوة فاستطاع الوصول لشباك السيتي منذ الدقيقة الخامسة عن طريق تروسارد بعدما خرج كيبا بشكل خاطئ ليراوغه اللاعب ويسكن الكرة في الشباك.

وتتوالى بعدها الأهداف على كيبا، ولكن ليس عن طريق الخصم بل عن طريق لاعبي البلوز، ففي الدقيقة 15 تابع لوفتيس تشيك الركنية في الشباك، قبل أن يكرر تشالوباه الخطأ بمتابعة عرضية برايتون في مرمى كيبا الذي خرج مصابًا بعد ذلك ليحل محله ميندي في الشوط الثاني.

ومع مطلع الشوط الثاني قلص هافيرتز الفارق بهدف في الدقيقة 48، بعدما تابع عرضية كالاجر برأسية ولا أروع. واستمرت بعدما محاولات الفريقين ولكن كان لبرايتون الأفضلية في تعزيز النتيجة عن طريق جروس في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليعمق آلام تشيلسي ويضعه في المركز الخامس مهددًا بأن يفقده في أي لحظة ومعه 21 نقطة، فيما صعد برايتون مركز وحيد ليصل للمركز الثامن مكان ليفربول ومعه 18 نقطة.