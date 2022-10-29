رئيس لجنة الإصلاح في عسير يروي قصة مواطن تنازل عن دية ابنه دون مقابل

كشف رئيس لجنة الإصلاح في منطقة عسير مسفر الحرملي، عن قيام أحد المواطنين بالتنازل عن دية ابنه دون مقابل في المنطقة.

وقال مسفر الحرملي في تصريحات اليوم السبت، إنه منذ 3 سنوات حضر مواطن وتنازل دون أي مقابل رغم أنه في حاجة ماسة، لكنه تنازل بسبب شفاعة أمير منطقة عسير والذي قدر هذا التنازل ورفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتم تكريمه بمكرمة ملكية جراء فعله الجميل.

وأضاف رئيس لجنة الإصلاح في منطقة عسير أن الكثير من المواطنين يقومون بالتنازل بالرغم من أن هناك الملايين المنتشرة في بعض المناطق خاصة منطقة عسير.