بايدن: تعليق موسكو اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أمر فظيع

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار روسيا بتعليق اتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا الموقع في تركيا.

وقال بايدن في تصريحات مساء اليوم السبت، إن تعليق موسكو اتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا أمر شنيع.

ومساء اليوم السبت، أبلغت موسكو الأمم المتحدة بتعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الموقع في اسطنبول خلال شهر يوليو الماضي.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة، إن بلاده أبلغت الأمم المتحدة رسميا بتعليق مشاركتها في تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من موانئ أوكرانيا.