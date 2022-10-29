أخبار دوليّة

#بايدن: تعليق موسكو اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أمر فظيع

30 أكتوبر 2022 · < 1 minute
بايدن

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار روسيا بتعليق اتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا الموقع في تركيا.

 

وقال بايدن في تصريحات مساء اليوم السبت، إن تعليق موسكو اتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا أمر شنيع.

 

ومساء اليوم السبت، أبلغت موسكو الأمم المتحدة بتعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الموقع في اسطنبول خلال شهر يوليو الماضي.

 

وقال دميتري بوليانسكي، نائب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة، إن بلاده أبلغت الأمم المتحدة رسميا بتعليق مشاركتها في تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود من موانئ أوكرانيا.