استطلاع “رأي”: السعوديات لديهن وعي عالٍ بـ #سرطان_الثدي.. وجهود التوعية “ممتازة”

كشف استطلاع للرأي، نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن النساء السعوديات لديهن وعي عالٍ بمرض سرطان الثدي، بحسب استطلاع أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي (رأي)، التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه المركز على عينة عشوائية من النساء السعوديات بلغ حجمها 1078، أن العينة لديها وعي عالٍ حول المرض.

وأجاب 76% من العينة بالإجابة الصحيحة عن ماهية جهاز الماموغرام ووظيفته، كما رأى 77% منهن أن لديهن معلومات كافية حول هذا المرض وضرورة الفحص المبكر للكشف له.

كما رأت 62% من العينة أن الجهود المبذولة في التوعية من هذا المرض ممتازة، و27% رأين أنها جيدة، مقابل 7% رأين أن هذه الجهود ضعيفة.