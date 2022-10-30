ضبط مقيم لإيوائه (3) مخالفات في شقة مستأجرة

ألقت شرطة محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية لإيوائه في شقة مستأجرة من قبله (3) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في إحدى الشقق السكنية، وأُوقِفوا واتًّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيات المخالفات لجهة الاختصاص، ومن آواهن إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.