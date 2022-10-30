القيادة تعزي رئيس كوريا في #حادث_سيول

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، إثر حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه " .

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، إثر حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: " بلغني نبأ حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه ".