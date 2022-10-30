انطلاق بطولة وزارة الداخلية الـ 12 للكرة للقطاعات الأمنية 2022

افتتح قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ 12 لكرة القدم للقطاعات الأمنية لعام 2022، التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب معهد قوات أمن المنشآت بالرياض، وتستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة ثمانية فرق تمثل القطاعات الأمنية.

وأكّد اللواء العتيبي أن تنظيم وإقامة مثل هذه البطولات يُعدُّ امتدادًا لاهتمام وزارة الداخلية بالأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية، واكتشاف وتنمية المهارات الكروية لدى منسوبيها بما يسهم في تطوير مستويات الفرق في المشاركات والمسابقات المحلية والدولية.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد الركن مبارك بن سعد البزيع، أن تنظيم الاتحاد لهذه البطولة يأتي لتحقيق الالتقاء الأخوي بين منسوبي القطاعات الأمنية، وتطوير القدرات البدنية والصحية لرجال الأمن، وتنمية روح التنافس بينهم.