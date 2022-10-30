اتفاق على عبور سفن محملة بالحبوب عبر البحر الأسود

اتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على عبور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الإثنين في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

وأفاد مركز التنسيق المشترك بمقره بإسطنبول في بيان، أن وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفقت على حركة 14 سفينة عبر الممر الإنساني البحري، حيث ستغادر 12 منها أوكرانيا بينما ستصل اثنتان.

وأشار البيان إلى أن وفد الأمم المتحدة أخطر روسيا بحركة مرور السفن تماشياً مع إجراءات لجنة التنسيق المشترك، مضيفاً أن جميع المشاركين ينسقون أعمالهم وفقاً للهيئات العسكرية والحكومية الأخرى المرور الآمن للسفن بموجب اتفاق الحبوب​​​.