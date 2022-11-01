تنبيه #عاجل من “#حساب_المواطن” للمستفيدين بشأن الآيبان البنكي

أوضح برنامج" حساب المواطن" الإجراء المتبع حال تغيير الآيبان البنكي للمستفيدين من دعم البرنامج.

وأكد برنامج" حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"،بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ ” 10 أكتوبر، أنه في حال تم تغيير الايبان البنكي بعد تاريخ " 10 اكتوبر " سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر ” ديسمبر “، وفي حال تم التحقق ستصلك رسالة نصية”.

وتابع: "في حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد اقصى 6 دفعات".

الجدير بالذكر أن برنامج" حساب المواطن" حدد قبل ذلك خطوات تحديث البيانات.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

- الدخول إلى موقع حساب المواطن

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- الضغط على أيقونة تسجيل.

- النقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

- اختيار "تحديث".

- تحديد البيانات المرغوب في تحديثها (البيانات العامة - بيانات الحساب البنكي - بيانات الدخل الشهري - بيانات العقارات - بيانات التابعين).

- تحديث البيانات المحددة.

-إرفاق المستندات المطلوبة.

- التأكد من صحة البيانات.

- الضغط على تم الحفظ.