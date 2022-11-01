تفشي “#انفلونزا_ الطيور” في #بريطانيا.. والحكومة تفرض عزلاً تاماً للدواجن

أعلنت الحكومة البريطانية فرض عزل للطيور الأليفة والدواجن في كل أنحاء إنجلترا اعتبارا من السابع من نوفمبر للتصدي لتفشي إنفلونزا الطيور.

وتفرض هذه التدابير قانونيا على كل المالكين "إبقاء طيورهم في الأماكن الداخلية واتّباع تدابير الأمن البيولوجي الصارمة من أجل حمايتها من المرض، بغض النظر عن فصيلتها أو حجمها".

والقرار الصادر يمدّد العزل الساري المفعول في مناطق إنجليزية عدة، في حين تحذّر السلطات الصحية من أن خطر تفشي إنفلونزا الطيور بين الطيور البرية "مرتفع للغاية".

وفي الأشهر الـ12 الأخيرة، شهدت المملكة المتحدة أكبر تفش للوباء الحيواني في تاريخها، مع أكثر من مئتي حالة مؤكدة منذ نهاية أكتوبر 2021.