“وول ستريت”: #إيران تتأهب لهجمات على أهداف في #السعودية و #العراق لصرف الأنظار عن المظاهرات الداخلية #عاجل

أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه على تواصل مستمر مع المملكة لمواجهة تهديدات إيران الإرهابية، مشددا على أنه مستعد للرد فورا على التهديدات الإيرانية.

وقال مسئولون سعوديون وأمريكيون في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تبادلت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تفيد بوجود هجوم وشيك من إيران على أهداف في المملكة والعراق.

وأوضحت الصحيفة أن المملكة والولايات المتحدة وعدة دول مجاورة رفعوا مستوى التأهب للقوات العسكرية.

وأكد المسؤولون السعوديون أن إيران تستعد لشن هجمات على كل من المملكة وأربيل في العراق في محاولة منها لصرف الانتباه عن المظاهرات المحلية التي تعصف بالبلاد.