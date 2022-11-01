القبض على مواطن قتل والد زوجته في تبوك وهرب إلى الأردن #عاجل

ألقت السُلطات الأردنية، القبض على مواطن سعودي قتل والد زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بعد هروبه من المملكة إلى الأردن.

واستطاع المتهم الهروب من محافظة حقل الحدودية إلى دولة الأردن والتي لا تبعد سوى كيلومترات بسيطة.

وضبطت السلطات الجاني بعد رصده في قرية صغيرة تقع جنوب الأردن تسمى "دبة حانوت" والتي تبعد نحو 70 كم عن مدينة العقبة.

وقال مصادر لـ"الوئام"، إن الجهات الأمنية بمنطقة تبوك ألقت القبض في حينها على شخص آخر شارك في جريمة القتل، بينما هرب الجاني الرئيسي إلى الأردن وألقي القبض عليه في أقل من 24 ساعة من هروبه.