القمة_العربية.. #وزير_الخارجية: #الصراعات_الجيوسياسية تهدد العالم.. ولن نسمح لأحد بفرض قيمه علينا

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية: إن الصراعات الجيوسياسية تنذر بتقويض العالم على مواجهة التحديات، مؤكدًا ضرورة توحيد المواقف لتحقيق غايات العمل العربي المشترك، والعمل على إصلاح منظومة الجامعة العربية.

وأوضح خلال كلمته أمام القمة العربية في الجزائر أن التدخلات الخارجية والميليشيات تحتم تكاتف الجهود لمواجهتها، مؤكدًا رفض المملكة لنهج التوسع والهيمنة على حساب الآخرين، بقوله: "لن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا".

وتابع: "التكامل الاقتصادي أمر مهم لدولنا العربية والمملكة تسعى لذلك، ةالمملكة تؤكد ضرورة التكامل العربي لسد احتياجات الغذاء، نسعى إلى دعم التنمية في الدول الشقيقة ضمن رؤية 2030".

وشدد على دعم المملكة، إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة دعمت جهود المبعوث الأممي في اليمن لتمديد الهدنة مكملًا: "يجب أن يتواصل الضغط الدولي لتحقيق السلام في اليمن، نؤكد أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني".

واستطرد: حل الخلافات في ليبيا ينبع من الداخل بعيدا عن التدخلات الخارجية، والمملكة ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، المملكة ستواصل تقديم الدعم اللازم للعراق.

ولفت إلى تشديد المملكة على محورية سيادة لبنان، داعيةً إلى انتخاب رئيس للبنان يكون قادرا على توحيد البلاد، إضافةً إلى إيجاد حل سياسي في سوريا يحفظ هويتها وأراضيها.

وبين أن المملكة تسعى إلى دعم السودان وتحقيق التوافق والسلام، وتدعم التضامن العربي وإيجاد آليات لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفًا: "نعتز بقيمنا ولن نتنازل عنها ولن نسمح للآخرين بفرض قيمهم علينا".