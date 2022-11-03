احدهن تبلغ من العمر 56 عاما..  اتهامات لجنود #روس باغتصاب نساء #أوكرانيات في #خيرسون

كشفت تحقيقات أجرتها السلطات الأوكرانية النقاب عن قيام جنود روس باغتصاب العديد من النساء الأوكرانيات في إحدى قرى مدينة خيرسون.

ووفقاً لشبكة"سى –إن- إن" الإخبارية الأمريكية، فقد وثق محققون 6 حالات اغتصاب ارتكبها جنود روس في خيرسون، خلال أسبوعين فقط من التحقيقات.

وسردت سيدة أوكرانية تبلغ من العمر 56 عامًا، قصة اغتصابها من قبل جندي روسي رغم توسلاتها المتكررة أن يتركها، موضحة أن الاعتداء قد وقع في شهر أغسطس الماضي، ولكنها لم تخبر زوجها في بداية الأمر، ولكنه قد علم بالواقعة بعد ذلك من خلال حديثها مع إحدى قريباتها.

يذكر أن أوكرانيا قد أعلنت في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، استعادة 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون، وذلك في ظل استمرار كييف في محاولة استعادة أراضيها بدعم من الغرب.