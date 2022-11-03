تفاصيل ضبط عصابة تهريب #الديزل للخارج.. خزانات ومضخات داخل مزرعة سرية #عاجل

كشفت النيابة العامة، اليوم، تفاصيل اختلاس مادة الديزل من قبل تشكيل إجرامي تمهيدا لتهريبها للخارج.

وقال رئيس نيابة الأموال في النيابة العامة، ماهر بن راجح، إنه تم تتبع مسار أحد الصهاريج المخصصة في نقل الديزل، حيث تم توثيق دخولها وانحرافها عن مسارها داخل إحدى المزارع، وتبين بعد ذلك أن هذه المزرعة تعود لأحد المتهمين في التشكيل.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية" أنه بمقتضى الإجراء النظامي تم اقتحام المزرعة بسرعة، والعثور على عدد من الصهاريج و7 خزانات كان يتم تفريغ الديزل فيها، وتم العثور على مضخات مستخدمة في ضخ الديزل من الخزانات إلى الشاحنات.

وأشار إلى أنه بإجراء المزيد من التحريات، عثر على مواقع أخرى تستخدم في تخزين الديزل وتم القبض على عدد من الأشخاص بها، مؤكدًا أن التشكيل الإجرامي منهم من تم القبض عليه متلبسًا بالجُرم المشهود، وآخرين تم القبض عليهم أثناء خروجهم من المواقع.

وأكد رئيس نيابة الأموال في النيابة العامة أن الكيانات أسهمت بإمكانياتها عبر محطاتها وموظفيها في تسهيل وتوزيع وتهريب الديزل المدعوم للخارج، مبينًا أن عددهم 11 شخصًا وكيانًا تجاريًا، منهم من قبض عليه بالجرم المشهود، وآخرين جار تعقبهم من قبل الشرطة الدولية.