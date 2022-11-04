أشبه بمؤشر “إيه- إس –إكس”.. #وزير_الصناعة: ندرس إطلاق #مؤشر جديد للمعادن في #البورصة #عاجل

أعلنت وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الجمعة، إن المملكة تدرس إطلاق مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار تطلعها لتوسيع موارد الاقتصاد بعيداً عن الهيدروكربونات.

ولفت في مقابلة مع وكالة "رويترز" بسيدني أن فريقه يلتقي بنظرائه الأستراليين لمعرفة المزيد بشأن إطلاق مؤشر للمعادن يكون مماثلاً لمؤشر إيه.إس.إكس 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعديني، الذي يضم شركات المعادن والتعدين ومن بينهم منتجو الذهب والصلب والمعادن النفيسة.

وأضاف: "لدينا سوق أسهم ثانوية في السعودية، وما زالت تتطور.

وتابع :" نريد أن نرى ما إذا كان من الأفضل أن يكون لدينا شيء للتعدين".

ولم يذكر عدد الشركات التي من المحتمل إدراجها على المؤشر.