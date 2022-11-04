السائق السعودي عبد اللـه الخريجي وشركة السنبلة يتعاونان لتحقيق النجاح

توصلت شركة السنبلة والسائق السعودي عبد اللـه الخريجي إلى اتفاق رعايةٍ وشراكةٍ بينهما، وسيبدأ مفعول هذا التعاون في أول وأكبر بُطولة رياضية سعودية وطنية منوعة، دورة الألعاب السعودية 2022، التي تُقام في العاصمة الرياض، في المدة ما بين 27 أكتوبر و 7نوفمبر.

كما الحال مع أبرز السائقين، خطا عبد اللـه خطواته الأولى في رياضة السيارات عبر بوابة سباقات الكارتينغ، حيث حقق عددًا من الانتصارات والإنجازات فيها، ثم نتقل إلى بُطولة فورمولا "بي إم دبليو" السعودية، حيث نجَحَ بالفوز بلقبها، واصلَ عبد اللـه صقل موهبته واكتساب الخبرة عبر المشاركة النشطة في سباقات الكارتينغ، حيث يتطلَّع للانتقال إلى سباقات "جي تي" في المواسم المقبلة.

سيُواصل عبد اللـه الظهور في مُنافسات الكارتينغ المحلية والإقليمية، حيث يتطلَّع لاكتساب الخبرة وصقل موهبته بخوض منافسات جديدة مع مُنافسين جُدُد؛ ومن البطولات والسلاسل التي سيُشارك فيها سباقات "أيامي السعودية" للكارتينغ، وبطولة الشرق الأوسط للكارتينغ التي ستُقام في مسقط في سلطنة عُمان، وبُطولة "أيامي الشرق الأوسط" في دولة الإمارات العربية السعودية.

يعمل عبد اللـه الآن على التحضير للسباق النهائي، عبر الخضوع لتدريبات بدنية، وحصص تدريبية يومية مكثَّفة على حلبة "ذا تراك" في جدة في سيارة "توني كارت" مثل التي سيُشارك فيها في السباق النهائي. جديرٌ بالذكر أن عبد اللـه متعدد المواهب الرياضية، إذ إنه سبّاحٌ رياضي ويمارس عددًا من الهوايات الرياضية الأخرى، لذا فإنه يُدرك أهمية التحضير البدني والذهني لأي رياضة.

هذا النجاح والمثابرة على تحقيق المزيد جذب شركة السنبلة، إحدى شركات صناعة الأغذية الرائدة في المملكة والمنطقة العربية عمومًا، بأن يكون اسمها مرافقًا للنجاحات والإنجازات، لا على صعيد قطاعات الصناعة والأعمال والتجارة، بل وعلى الصعيد الرياضي. وهذا ما توفره دورة الألعاب السعودية، كما دعمَت ورَعت الكثير من المواهب الرياضية السعودية، وأخذت بيدهم إلى أبرز البُطولات.

يُشارك في دورة الألعاب السعودية أكثر من 6000 رياضي، و 2000 مُشرف فني وإداري يمثلون أكثر من مئتي نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، وتضم 45 رياضة فردية وجماعية، منها خمسة ألعاب مخصصة للرياضات البارالمبية. ومن ضمن الفئات في هذه في الدورة الرياضية رياضة السيارات، التي تُقام بالتعاون ما بين اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بدأت المنافسات التأهيلية في 26 أغسطس، حيث صعدَ أسرع 15 سائقًا إلى المنافسات النهائية في دورة الألعاب السعودية، ومن بينهم بالطبع عبد اللـه الخريجي. هذا ويُقام سباق الكارتينغ النهائي في 5 نوفمبر على حلبات "فَن إكستريم" في الرياض، حيث سيُشارك عبد اللـه في سيارة "توني كارت"، إحدى أبرز الطرازات الرياضية في سباقات الكارتينغ، وفائزة بالمئات من الألقاب العالمية والإقليمية والمحلية.

تأسست مجموعة السُنبلة في 1980، ووضعت رؤيةً شاكلة قائمة على تلبية احتياجات المستهلكين والقطاعات ذات الصلة، حيث تُعدّ الآن من أكبر شركات تصنيع المواد الغذائية وتوريدها في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، والشرق الأوسط. وتقدِّم آلاف المنتجات، تتنوع ما بين الأغذية المجمَّدة مثل المعجنات واللحوم والمأكولات البحرية والخضروات والفاكهة والمخبوزات والكيك، والأجبان والعسل، عبر مروحة علاماتها؛ "السنبلة" و "ساري" و "الشفاء" و "وليمة".