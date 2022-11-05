ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 178.03 ريال

ارتفعت اسعار الذهب اليوم السبت في السعودية، حيث واصل المعدن الأصفر ارتفاعه لثالث أيامه على التوالي ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 178.03 ريال .

أسعار الذهب في السعودية

وسجلت اسعار الذهب عيار 24 في المملكة 203.46 ريال بما يعادل 54.14 دولار.

وشملت الارتفاعات اسعار الذهب عيار 21 عند 178.03 ريال في المملكة اليوم السبت ، بما يعادل 47.37 دولار.

وبلغت اسعار الذهب عيار 18 في المملكة 152.59 ريال بما يعادل 40.60 دولار.

أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة

وحول تحركات أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر الذهب عيار 14 عند 118.68 ريال بما يعادل 31.58 دولار، وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 101.73 ريال بما يعادل 27.07 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في السعودية عند 186.50 ريال بما يعادل 49.63 دولار.

سعر أوقية الذهب في السعودية

وبلغت اسعار أوقية الذهب في السعودية اليوم السبت 6،327 ريال بما يعادل 1،684 دولار.

سعر الجنيه الذهب في المملكة

وسجلت اسعار جنيه الذهب في السعودية اليوم السبت 1،424 ريال بما يعادل 378.98 دولار ، وبلغت اسعار كيلو الذهب في المملكة 203،456 ريال بما يعادل 54،138 دولار.