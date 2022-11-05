اتحاد السيارات والدرّاجات النارية يُعلن قائمة مشاركين قوية في “باها السعودية 2022” بحائل

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وبالشراكة مع عبد اللطيف جميل للسيارات، عن قائمة مشاركين قوية في باها السعودية 2022 – حائل، الذي سيقام في المدة ما بين 10 و 12 نوفمبر.

يُعدّ هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، الجولة السابعة من كل من كأس العالم لراليات الباها من الاتحادين الدوليين للسيارات "فيا" والدرّاجات النارية "فيم"، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية.

يتصدّر النجم السعودي يزيد الراجحي وملّاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس قائمة المشاركين ، التي تضم 25 سيارة و 36 دراجة نارية و 8 درّاجات رباعية العجلات "كوادز" في قسم الدرّاجات النارية، بالإضافة إلى 32 سيارة وشاحنة واحدة في فئة الرالي الوطني.

يتقدم الراجحي بنقطةٍ واحدة على منافسه التشيكي ميروسلاف زابليتال قُبيل بدء الجولة السابعة من كأس العالم لراليات الباها، يأمل سائق تويوتا "هايلوكس – أوفردرايف" أن يخرج من خيبة الأمل بفقدانه نقاط حيوية الأسبوع الماضي في باها بورتاليغري 500 في البرتغال، حيث يحاول تعزيز صدارته أمام زابليتال في كلٍّ من كأس العالم لراليات الباها وبطولة تويوتا السعودية للراليات الصحراوية.

وهنالك منافسة على لقب فئة "تي 1" من السائقين الكويتي سالم الظفيري، والسعوديين خالد الفريحي ومحمد التويجري.

يُشارك ستة سائقين يصطفون في فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة الدولية، ومن بينهم فرناندو ألفاريز، المتصدر الحالي لهذه الفئة في كأس العالم لراليات الباها، وأقرب منافسيه، السائقة السعودية دانية عقيل.

ستتنافس ثمانية فرق من أجل الحصول على لقب فئة "تي 4" للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، وتتضمن ثلاث سيارات "كان – أم – ساوث للسباقات" للسائقين الكويتي مشاري الظفيري، والبُرتُغالي كريستيانو دي سوسا باتيستا، والهولندي كيس كولين، والسائقَين السعوديين سعيد الموري ومها الحملي. وهنالك ست سائقين سعوديين في فئة "تي 2.

في فئة الدرّاجات النارية، يتصدَّر الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي، من فريق "أم أكس رايد دبي" قائمة المشاركين مع درّاجة "كاي تي أم"، حيث فاز محمد بلقب هذه الفئة في رالي حائل الدولي 2020، وذلك بعد فوزه بلقب الفئة في باها الأردن 2022، واحتل المركز الثاني في جولة قطر في وقتٍ سابق من هذا الموسم. ومن أبرز منافسيه الدرّاج السعودي مشعل الغنيم، الفائز بلقب الفئة في رالي حائل الدولي 2021، حيث سيُشارك على متن درّاجة هاسكفارنا، والدرّاج الأردني الشاب عبد الله أبو عيشة، على متن درّاجة "كاي تي أم".

هنالك الكثير من المشاركين المميزين في فئة الدرّاجات النارية، منهم الدرّاج البحريني سلمان فرحان، والكويتي عبد الله الشطي، والسعودي عبد الحليم المغيرة، والإماراتي سلطان البلوشي، والبريطانيين باري هاو، وأليكس ماكينيس، وماكيس ريس - ستافروس، والأسترالي مارتن تشالمرز المُقيم في قطر، والإسبانية مارغوت لوبيرا.

يتصدَّر كلٌّ من الدرّاجين السعوديين عبد المجيد الخليفي وهيثم التويجري وهاني النوميسي قائمة المشاركين في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "كوادز"، التي تضم ثمانية درّاجين، جميعهم يُشاركون على متن درّاجات "ياماها".

كما تُشارك عشر دراجات نارية تزيد سعة محركاتها عن 450 سنتيمتر مكعب في "الفئة ج" في فئة الدرّاجات النارية المحلية، ومن أبرز المشاركين في هذه الفئة القطريين الشيخ محمد آل ثاني ومحمد الكعبي ويعقوب آزادي، والنمساوي سيمون فرانسيس، والإماراتي حمدان العلي، والبريطاني ستيفن هولت.

أما في فئة الباها الوطني، هنالك 33 فريقًا يُشاركون فيها، أبرزهم عبد العزيز اليعيش، وعبدالله السند، وجعفر القحطاني.

يُقام باها السعودية 2022 - حائل برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد اللـه الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، ورعاية صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير حائل، رئيس اللجنة العُليا المنظِّمة لرالي حائل.

ستتم إجراءات التوثيق الإداري والفحص التقني، إضافةً للمؤتمر الصحفي الافتتاحي في حائل، يوم الأربعاء، التاسع من نوفمبر.