احذر ضغوط العمل قد تدفعك للإدمان.. علامات الاحتراق الوظيفي

أكد حسن الشهري الاستشاري النفسي، أن القلق والاكتئاب أبرز الأمراض التي تصيب الموظف بسبب ضغوطات العمل.

وقال الشهري أثناء مقابلة تلفزيونية اليوم السبت، إن ضغوطات العمل ظهرت تحت ما يعرف بمصطلح الاحتراق الوظيفي، والذي يكون عبارة عن الإجهاد النفسي والجسدي الذي يصاحب الموظف بسبب الضغوطات التي تحدث العمل.

وأضاف الشهري، أن الاحتراق الوظيفي له علامات منها التوتر والإرهاق والأرق والشعور بالغضب والحزن والعصبية بخلاف المشاكل الصحية ومنها ضغط الدم وأمراض السكري وسرعة الإصابة بالاضطرابات المزمنة.

وأكد الاستشاري النفسي أن ضغوط العمل قد تدفع الموظف إلى الإدمان والبحث عن المواد المخدرة التي تشعره بالراحة، مشددا إلى أن ضغوط العمل قد تزيد الضغوط النفسية وحالات الاكتئاب.