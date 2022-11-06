إيران.. مقتل 4 عناصر من الأمن الداخلي وسط دعوات لمظاهرات ليلية في #طهران

لقى 4 من عناصر الأمن الداخلي مصرعهم في جنوب شرق إيران، فيما تجددت الدعوات في إيران إلى احتجاجات جديدة، اليوم الأحد، ضد النظام.

ودعا شباب أحياء محافظات طهران ولرستان وتبريز إلى تظاهرات جديدة مساء في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت تلك المجموعات في بيانات نشرت على مواقع التواصل أنها لن تتوقف حتى النصر الكامل" وفق تعبيرها، وأنها "ستبقى في الشوارع حتى إسقاط النظام في إيران.

وأتت هذه الدعوة فيما لا يزال العديد من المناطق في البلاد تشهد ليلاً احتجاجات، وحرق صور لعدد من المسؤولين، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

كما يستمر الحراك الطلابي في الجامعات، من إضرابات ووقفات احتجاجية، تنديداً باعتقال العديد من الشبان الذين شاركوا في التظاهرات من قبل القوات الأمنية.