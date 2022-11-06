ملك المغرب يطلق برنامجاً تنموياً بـ7.1 مليار دولار للأقاليم الجنوبية

أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس، برنامجاً تنموياً لخلق مشروعات تستجيب لتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية بقيمة 77 مليار درهم أي ما يوازي (7.1 مليار دولار).

جاء ذلك خلال خطاب ملك المغرب بمناسبة الذكرى الـ47 لـ"المسيرة الخضراء" التي استعاد المغرب فيها الصحراء.

وقال الملك محمد السادس: “ندعو القطاع الخاص للنهوض بالمشاريع المنتجة في الأقاليم الجنوبية”، مشيرا إلى إنجاز مجموعة من المشاريع في مجالي الصيد والزراعة لتوفير فرص العمل.

وأكد أن المغرب يواصل العمل مع جميع الشركاء لإتمام مشروع أنبوب الغاز غرب إفريقيا، موضحا أن مشروع الغاز مع نيجيريا مهم للغاية في الربط الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا.

وأضاف: “الصحراء المغربية سجلت عبر التاريخ حلقة وصل للمغرب مع عمقه الأفريقي”.