عملية نوعية دقيقة استغرقت 4 ساعات.. إنقاذ أُم وجنينها من الوفاة في #جدة

كشفت صحة جدة عن نجاح عملية نوعية دقيقة استغرقت 4 ساعات، أنقذت أُم وجنينها من الوفاة، عقب تدخل فريق طبي متخصص في أمراض النساء و التوليد وفريق طبي للأشعة التداخلية.

ونجح الفريق في إنقاذ حياة أم تبلغ من العمر 37 عاماً في الشهر التاسع من حملها بسبب معاناتها من تقدم المشيمة وانغراسها بشكل عميق داخل الرحم.

وأوضحت صحة جدة أن الحالة راجعت عيادات النساء و التوليد الخارجية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، وتم الكشف السريري فيها وأخذ التاريخ المرضي الذي بيّن إجراءها لـ 3 عمليات قيصرية سابقة بالإضافة إلى وجود مشيمة متقدمة ملتصقة بجدار الرحم متخللة لجدار المثانة.

وأُجريت للحالة الفحوصات الطبية اللازمة التي شملت فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للحوض، والذي أظهر وجود مشيمة متقدمة و ملتصقة بجدار الرحم .

واستدعى التنسيق الطبي مع فريق الأشعة التداخلية و تعاون فريق أمراض النساء و التوليد للتدخل السريع لإجراء عملية نوعية دقيقة استغرقت 4 ساعات لاستخراج الجنين والتعامل مع المشيمة الملتصقة بجدار الرحم بدلاً من الجراحة التقليدية لمثل هذه الحالات، التي تعرض المريضة إلى مضاعفات عالية الخطورة تتعلق بالنزيف قد تؤدي إلى الوفاة - لا سمح الله .

وتمكن الفريقان الطبيان من إقفال الشريان الحرقفي الغائر المغذي للأعضاء الداخلية للحوض بواسطة بالون عن طريق الأشعة التداخلية؛ لتقليل النزيف المتوقع من العملية جراء استئصال للرحم مع المشيمة المنغرسة مع استخدام أقل جرعة ممكنة من الأشعة وولادة الطفل بصحة جيدة, وتكللت العملية بالنجاح التام.

وتم نقل الأم و مولودها تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية للاطمئنان عليهما، حيث غادرا المجمع الطبي وهما يتمتعان بصحة وعافية ولله الحمد.