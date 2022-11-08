بالفيديو.. “#ترامب” يصف رئيسة مجلس النواب الأمريكي بكلمة بذيئة!

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بكلمة بذيئة، أثارت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذا الوصف.

ووصف "ترامب" بلوسي بـ"الحيوانة"، وذلك في ختام الدعاية الانتخابية للتجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، حيث علق "ترامب" على حادثة ضلع بها أحد رجال العصابات في أمريكا، قائلًا: “لقد ضربه على رأسه بعصا بيسبول وطعنه 32 بشكل وحشي، لقد كان حيوانا”.

وأضاف: “قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها حيوانة أيضا”، بحسب تعبيره، فيما تعالت هتافات وتصفيق مناصريه.