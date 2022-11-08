الأخير خلال 2022 .. الكرة الأرضية تشهد خسوفا كليا للقمر اليوم #خسوف_القمر

يشهد العالم اليوم الثلاثاء، خسوفا قمريا كاملا، يعرف باسم "قمر الدم"، والذي لن يتكرر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يمثل فرصة نادرة لرصده.

وهذا الخسوف الكلي الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في مايو، ولن يحدث الخسوف التالي قبل عام 2025.

الخسوف الكلي للقمر

وسيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في أنحاء أمريكا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل، وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

وسيغيب الخسوف بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

مراحل خسوف القمر

تستغرق مراحل خسوف القمر اليوم الثلاثاء 5 ساعات و54 دقيقة تقريبا، فيما تستغرق مرحلة خسوف القمر الكلي ساعة و25 دقيقة تقريبا.

ويمتد خسوف القمر الكلي في الساعة 12 و16 دقيقة و39 ثانية، وذروته في الساعة الواحدة و22 ثانية ظهرا، ونهايته في الساعة الواحدة و41 دقيقة و37 ثانية.

وينتهي خسوف القمر الجزئي الثاني في الساعة الثانية و49 دقيقة و3 ثوان، كما ينتهي الخسوف (شبه ظلي) في الساعة الثالثة و56 دقيقة و8 ثوان.

أماكن مشاهدة خسوف القمر

1. شمال وشرق أوروبا.

2. أستراليا.

3. آسيا.

4. أمريكا الشمالية.

5. معظم أمريكا الجنوبية.

6. المحيط الباسفيكي.

7. المحيط الأطلنطي.

8. المحيط الهندي.

9. القارة القطبية الشمالية.

10. القارة القطبية الجنوبية.